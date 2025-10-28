 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Sapadores do Funchal mobilizados para vários cortes de árvores

Foto arquivo

Ao longo da tarde desta terça-feira, os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para proceder a diversos cortes de árvores no Funchal. 

A corporação mobilizou elementos para a zona de Vasco Gil, Caminho das Quebradas de Baixo, Rua 1 da Quinta Josefina, e na Câmara Municipal do Funchal. 

Também foram alertados para a queda de folhas de zinco que caíram sobre veículos na zona da Courelas. 

