Governo Regional garante apoio ao novo executivo de São Vicente

O Governo Regional da Madeira manifestou hoje total disponibilidade para apoiar o novo executivo da Câmara Municipal de São Vicente. Em representação do presidente do Governo, a secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, afirmou que o Executivo madeirense está "pronto para dialogar, cooperar e trabalhar lado a lado com o município em tudo o que promova melhor qualidade de vida, investimento, emprego e proteção social".

Durante a cerimónia de tomada de posse, a governante destacou que "o sucesso da Região faz-se com cooperação institucional, respeito pelas diferenças e capacidade de convergir no essencial: resolver os problemas concretos dos munícipes".

Sem entrar em considerações partidárias, Paula Margarido frisou que "a vontade soberana dos cidadãos de São Vicente inaugura um novo ciclo político" e apelou a que o mandato seja conduzido "com equilíbrio, bom senso e respeito pela lei e pelos valores democráticos".

Dirigindo-se aos autarcas, trabalhadores municipais e munícipes, reforçou a importância da proximidade e da boa governação. "A democracia não termina nas urnas; cresce no diálogo, ganha força na participação e consolida-se na confiança que soubermos construir em conjunto", afirmou.

A secretária regional encerrou a intervenção com votos de "um mandato profícuo, próximo e justo, ao serviço de toda a população de São Vicente".