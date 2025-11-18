Isabel dos Santos absolvida de quatro dos 11 crimes de que era acusada

A empresária Isabel dos Santos foi absolvida, na fase de instrução contraditória, de quatro dos 11 crimes de que vinha acusada, informou hoje o Tribunal Supremo angolano.

A fase de instrução contraditória foi requerida pela defesa da empresária e antiga Presidente do Conselho de Administração da Sonangol Isabel dos Santos, tendo sido retiradas quatro das 11 acusações.

Isabel dos Santos é suspeita da prática de vários crimes que envolvem a sua gestão na petrolífera estatal angolana, entre 2016 e 2017, entre os quais peculato, burla qualificada, abuso de poder, abuso de confiança, falsificação de documentos, associação criminosa, participação económica em negócio, tráfico de influências, branqueamento de capitais, fraude fiscal e qualificada.