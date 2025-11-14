APPE defende incentivo fiscal para reforçar competitividade dos parques empresariais

A presidente da APPE, Isabel Caldeira Cardoso, afirmou, à margem do 1.º Congresso da Associação Portuguesa dos Parques Empresariais, a decorrer no Funchal, que a instalação de empresas em parques empresariais gera “vantagens enormes”, desde sinergias entre empresas à utilização de infra-estruturas comuns, reduzindo custos públicos e aumentando a eficiência económica.

Recordou que a associação, criada em 2021 e já com cerca de 50 parques representados, promove Portugal junto de investidores e quer ver aprovado um benefício fiscal para empresas que escolham instalar-se nestas zonas, sobretudo no interior e nas Regiões Autónomas. “Não se trata de dar mais incentivos, mas de reconhecer que os parques já estão preparados e evitam investimentos adicionais em energia, acessos ou serviços”, explicou.

Com a crescente pressão das políticas ESG, disse que há “cada vez mais empresas” a optar por parques empresariais, mais organizados e sustentáveis, num contexto de forte procura internacional por Portugal. A APPE continua a mapear estas áreas através da plataforma Portugal Site Selection, onde já estão representados 255 municípios.