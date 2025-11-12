Próximo de Zelensky acusado de esquema de corrupção

Investigadores ucranianos acusaram hoje Timour Minditch, um próximo do presidente Volodymyr Zelensky, de ter organizado um sistema de corrupção que envolveu 100 milhões de dólares.

"Timour Minditch (...) decidiu enriquecer ilegalmente, organizando delitos em vários setores da economia ucraniana", indicou o serviço especializado do procurador anticorrupção (SAPO), independente do procurador do Estado.

A agência nacional anticorrupção (NABU) tinha anunciado na segunda-feira que descobrira um sistema de corrupção de grande envergadura no setor da energia, estimando que "cerca de 100 milhões de dólares" tinam transitado em operações de lavagem de dinheiro.