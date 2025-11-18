Fila de trânsito de 5 quilómetros no sublanço Cancela-Caniço da Via Rápida

O tráfego intenso está a causar esta terça-feira congestionamentos significativos no sublanço da Cancela-Caniço, no sentido Machico–Ribeira Brava.

De acordo com a aplicação InfoVias, a fila de carros estende-se do quilómetro 25 ao quilómetro 20, totalizando aproximadamente 5 quilómetros.

Neste momento, este troço da Via Rápida apresenta maior intensidade de trânsito, pelo que os condutores devem circular com cautela e, sempre que possível, optar por itinerários alternativos.