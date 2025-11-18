Conferência de Jornalismo Internacional debate democracia, media e IA

A Associação My Madeira Island promove, hoje, uma conferência de jornalismo internacional que pretende reflectir sobre os desafios que a democracia enfrenta num tempo marcado pela rápida evolução da inteligência artificial (IA), das tecnologias digitais e dos novos media. O encontro decorre entre as 09h30 e as 13h00, na Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, e reúne especialistas nacionais e internacionais para discutir o papel do jornalismo, das redes sociais e da literacia mediática na construção de sociedades mais informadas e resilientes.

Inspirado na máxima do Washington Post — “A democracia morre na escuridão” — o evento parte da questão central: seremos ainda capazes de distinguir a escuridão da luz num ecossistema mediático em transformação acelerada? A conferência procura justamente responder a esta inquietação, debatendo como fortalecer o espírito crítico dos cidadãos e como garantir uma participação mais consciente no espaço público mediático.

O programa integra painéis de debate e workshops interativos, abertos ao público, e insere-se no projecto europeu ‘BonJour!’, dedicado à promoção da literacia mediática e do pensamento crítico entre adultos e seniores, financiado pelo programa Erasmus+.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia, dado o limite de vagas.

POLÍTICA/ INSTITUCIONAL

09h00 A Assembleia Legislativa da Madeira reúne-se em sessão plenária. Entre outras propostas, será apreciado na generalidade o projecto de resolução, da autoria do PS, intitulado " Recomenda ao Governo Regional retomar a negociação com o Governo da República para a instalação de uma Comunidade Terapêutica, no antigo Centro Educativo da Madeira”.

Nesta reunião serão também votadas as seguintes iniciativas:

10h00 Visita Orientada à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

10h30 Cerimónia comemorativa do 107.º Aniversário do Dia do Armistício da Grande Guerra, 51.º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e o 102.º Aniversário da Liga dos Combatentes. As evocações, organizada pelo núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes, decorrerão junto ao Monumento dos Combatentes, na freguesia da Santa, no concelho do Porto Moniz e serão presididas pelo representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto. O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, participa também na cerimónia.

SOCIEDADE

10h00 Escola Secundária Francisco Franco assinala Semana da Filosofia – “No início é o Pensamento”

10h00 Trégua: práticas artísticas (Casa Invisível)

15h15 “Vamos pensar o Infinito”, por Inês Costa Neves.

10h00/12h00 Sessão de Sensibilização “In Awareness”, uma iniciativa dedicada à promoção de uma cultura organizacional mais inclusiva, organizada em parceria com a Associação Salvador. Esta sessão – que decorre na Escola Profissional Atlântico (no Marina Fórum), no Funchal, tem como objectivo “proporcionar uma visão geral e prática sobre a inclusão de pessoas com deficiência e diversidade no mercado de trabalho, abordando estratégias concretas de aplicação no contexto empresarial, alinhadas com o enquadramento legal vigente”.

10h00 e 14h30 Simulacros de Incêndio na Ribeira Brava, respectivamente, na Casa São Francisco e no Lar de São Bento.

15h30 Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais promove conferência de imprensa sobre condições no Lar Living Care, em Câmara de Lobos.

JUSTIÇA

14h00 Leitura do acórdão do julgamento do acusado de homicídio da ex-companheira, no Edifício 2000.

CULTURA / EVENTOS

11h30 4.ª Sessão dos ‘Sabores no Museu’, conduzida por A Biqueira, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava. O ingrediente em destaque será a castanha.

20h30 153.º Aniversário da Banda Municipal de Câmara de Lobos. Haverá missa na sede da Banda, presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, acompanhado pelo padre Paulo Sérgio. Celebração inclui oficialização do culto da Capela da Banda a Santo Isidoro.

20h30 Jantar vínico exclusivo, com o produtor Diogo Reis (Companhia Agrícola do Sanguinhal), no restaurante Avista – Les Suites at The Cliff Bay.

RELIGIÃO

18h00/19h00 Jubileu 2025 – “Alegria pelo Encontro”, na Paróquia de Santa Maria Maior (Socorro)

18h00 Adoração e Confissões

19h00 –issa (6.º ano de catequese).

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 18 de novembro, Dia Europeu da Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e os Abusos Sexuais e Dia Europeu dos Antibióticos:

1783 - É criada a Lotaria Nacional, D. Maria I autoriza a Misericórdia de Lisboa a explorar uma Lotaria anual sob tutela e fiscalização da Fazenda Real, os lucros são repartidos pelo Hospital Real, Casa dos Expostos e pela Academia Real das Ciências.

1787 - Nasce o pintor e físico francês Louis Daguerre, inventou o primeiro processo prático de fotografia, conhecida como daguerreótipo.

1820 - O capitão do mar e explorador norte-americano Nathaniel Brown Palmer, da Marinha dos Estados Unidos, descobre a Antártica.

1830 - O Congresso Nacional Belga decreta a independência.

1903 - Os Estados Unidos e o Panamá assinam o Acordo Hay-Bunau-Varilla que concede aos Estados Unidos o direito de construção do Canal do Panamá.

1928 - Estreia-se, em Nova Iorque, Estados Unidos, o primeiro filme animado sonoro "Steamboat Willie", com Mickey Mouse, de Walt Disney.

1929 - Manuel Gonçalves Cerejeira é designado Cardeal Patriarca de Lisboa, pelo Papa Pio XI.

1936 - A Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini reconhecem o Governo espanhol do ditador Francisco Franco.

1962 - Morre, com 77 anos, o físico dinamarquês Niels Henrik David Bohr, Prémio Nobel da Física em 1922, precursor da Mecânica Quântica.

1976 - O Parlamento espanhol aprova a transição para a democracia, após 37 anos de ditadura.

1978 - Suicídio coletivo dos 900 membros do Templo do Povo, em Jonestown, Guiana, à ordem do "reverendo" Jones, líder da seita.

1981 - O Presidente norte-americano, Ronald Reagan, propõe que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) renuncie à instalação de novas armas nucleares, em troca do desmantelamento dos mísseis soviéticos S-20, SS-4 e SS-5.

1986 - O grupo francês de extrema-esquerda Ação Direta reivindica o assassínio do presidente da Renault, Georges Besse.

1987 - A Comissão de Inquérito ao escândalo Irão-Contra apresenta o relatório final que atribui ao Presidente dos Estados Unidos, Ronald Regan, a "responsabilidade última" pelo processo.

- Um incêndio no metropolitano de Londres, Inglaterra, causa a morte de 30 pessoas e deixa 80 feridas.

1991 - Morre, aos 78 anos, Gustav Husak, antigo Presidente da Checoslováquia, que legitimou a liquidação da Primavera de Praga, tentada por Alexandre Dubcek em 1968.

1992 - O Parlamento Europeu "considera que a Unita violou os acordos de Bicesse de maio de 1991 ao não respeitar os resultados eleitorais". Simultaneamente, "pede a realização de um inquérito internacional sobre o eventual envolvimento de países terceiros na atual crise angolana".

1994 - O Parlamento finlandês aprova a adesão do país à União Europeia, em 01 de janeiro de 1995.

- Morre, com 86 anos, cantor, ator e chefe de orquestra e precursor do jazz Bebop norte-americano Cab Calloway.

1999 - Morre, com 88 anos, o escritor e compositor norte-americano Paul Frederic Bowles, autor de "Um Chá no Deserto".

2002 - O Governo português recusa a atracagem do petroleiro Prestige, num porto nacional e proíbe a entrada do navio em águas portuguesas.

- Morre, com 81 anos, o pintor Rolando Sá Nogueira.

2004 - A Rússia faz a entrega formal dos documentos de ratificação do Protocolo de Quioto à Organização das Nações Unidas (ONU) em Nairobi, Quénia.

- Portugal e Angola assinam uma convenção de cobertura de riscos de crédito à exportação de bens e serviços de origem portuguesa para Angola, no valor de 100 milhões de euros.

2005 - Explosão atinge patrulha da missão portuguesa no Afeganistão e causa a morte de um militar.

- Iraque. Dois atentados suicidas em mesquitas xiitas durante as orações do meio-dia, em Khaneqin, a nordeste de Bagdade, causam 75 mortos e 90 feridos.

2006 - A FDA, autoridade que regulamenta os produtos farmacêuticos e alimentares nos Estados Unidos, autoriza de novo os implantes mamários de silicone depois de terem estado proibidos durante 14 anos.

- Morre, com 38 anos, Maria João Fontaínhas, atriz e encenadora, fundadora da Companhia de Teatro de Sintra.

2007 - Morre, com 89 anos, o professor Silveira Machado, uma das figuras marcantes da cultura portuguesa em Macau. Foi professor, fundador e jornalista do semanário católico O Clarim, comentador e autor.

2010 - O governador do Banco Central da Irlanda, Patrick Honohan, afirma que o empréstimo em preparação será de "dezenas de milhares de milhões" de euros para "mostrar que a Irlanda tem artilharia suficiente para lidar com qualquer" preocupação dos mercados.

2012 - O piloto português Félix da Costa (Dallara Volkswagen) vence a Taça Intercontinental da FIA em Fórmula 3 no Grande Prémio de Macau, China.

- Morre, com 73 anos, Kenny Morgans, o mais jovem jogador envolvido no desastre aéreo de Munique que ceifou a vida a tantos dos seus companheiros de equipa do Manchester United. Na altura do acidente, apenas com 18 anos, o antigo extremo-direito galês foi o último sobrevivente descoberto a 6 de fevereiro de 1958.

2015 - Vários polícias ficam feridos num tiroteio num subúrbio no norte de Paris, durante uma operação relacionada com os atentados, de dia 13, na capital francesa que causaram a morte a 129 pessoas.

2016 - Morre, com 60 anos, a norte-americana Sharon Jones, cantora de soul.

2017 - Morre, com 64 anos, o escocês Malcolm Young, guitarrista e cofundador do grupo de rock australiano AC/DC.

- Morre, com 50 anos, Naim Suleymanoglu, antigo halterofilista turco tricampeão olímpico em 1988, 1992 e 1996.

2019 -- Começa o julgamento do processo do ataque à Academia de Alcochete, com 44 arguidos, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

- Morre, com 95 anos, a fadista Argentina Santos.

- Morre, com 37 anos, Dionísio Gonçalves Casimiro "Carbono", músico, 'rapper', um dos ativistas do Movimento Revolucionário de Angola.

2021 - Morre, com 72 anos, Mick Rock, fotógrafo norte-americano, fotografou ícones da música como David Bowie, Lou Reed, Queen e Ramones, entre outros.

- Morre, com 88 anos, António Osório de Castro, advogado e poeta, antigo bastonário da Ordem dos Advogados. Como poeta recebeu vários prémios como o Prémio Literário Município de Lisboa (1982), o Prédio P.E.N. Clube Português de Poesia (1991) e o Prémio Autores (2010)".

2024 - Morre, com 95 anos, Charles Dumont, cantor e compositor francês, com o letrista Michel Vaucaire assina "Non, Je Ne Regrette Rien", cantada por Edith Piaf (1915-1963).

PENSAMENTO DO DIA

A verdade que há em tudo é a verdade que o excede Fernando Pessoa/ Álvaro de Campos (1888-1935), poeta português

Este é o tricentésimo vigésimo terceiro dia do ano. Faltam 43 dias para o termo de 2025.