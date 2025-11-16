Fé e política em debate

O cónego Toni de Sousa e o teólogo Edgar Silva subiram ao palco esta tarde no Design Center Nini Andrade Silva, na 8.ª edição do Madeira 7 Talks, para discutir fé, compromisso social e trajectórias pessoais. O encontro, moderado pelo escritor António Barroso Cruz, inseriu-se no tema Sem Rede, cruzando experiências de vida marcadas pelo serviço à comunidade e pelo estudo crítico da realidade.

Toni de Sousa, sacerdote e professor, falou sobre a sua entrada precoce no seminário, aos 13 anos, e revelou momentos de tentação e escolhas pessoais, sublinhando a importância do celibato e da disciplina na vida religiosa. “Passados 25 anos de ser padre, estou muito feliz com aquilo que faço. Amo viver só e tento resistir às tentações, porque todos nós somos humanos”, afirmou, recordando episódios da sua juventude e da relação com a família.

Edgar Silva, por seu lado, descreveu a sua trajectória de padre e depois de político, integrando a fé com o compromisso social e com a militância no Partido Comunista Português. Relatou o impacto das experiências nas periferias sociais e a luta por justiça e solidariedade, defendendo que a fé pode coexistir com escolhas políticas e uma vida civil activa. “A opção de servir os mais desfavorecidos moldou profundamente a minha vida e não há incompatibilidade entre ser cristão e assumir um compromisso político”, explicou.

O debate abordou ainda questões globais e históricas, como a situação de países sob regimes comunistas, e as tensões entre valores religiosos e políticos. Ambos os oradores sublinharam a importância da coerência, da responsabilidade e da reflexão crítica, destacando que a fé e a política são campos distintos, mas que podem dialogar quando orientados pelo serviço à comunidade.