Economia circular dá o mote para conferência

'Promover uma Economia Circular' é o tema da conferência que vai decorrer no próximo dia 28 de Novembro, a partir das 9h15, na sala da Assembleia Municipal do Funchal. A iniciativa parte da Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Ambiente, no âmbito das actividades de educação ambiental da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

O evento decorre de forma gratuita, mas carece de inscrição através do link criado para esse efeito, até às 12 horas de 27 de Novembro ou até que esgotem as vagas.

Segundo explica a autarquia, o programa conta com três intervenções. A sessão de abertura acontece pelas 9 horas, seguindo-se da sessão 'Gestão de REEE e Economia Circular', que será proferida por Cláudia Sá, da Direcção Regional de Ambiente e Mar, pelas 9h40. Depois, será a vez de se falar sobre 'O Papel do Consumidor na Economia Circular', por Alexandra Caldeira da DECO Madeira e ainda 'Oficina Solidária e Botão Solidário', por Carolina Brederode da SHF, terminando a conferência com um debate.

Após terminada a conferência, os participantes irão receber, no correio electrónico indicado no formulário de inscrição, um questionário de satisfação que deverá ser preenchido e submetido, caso desejem receber o certificado de participação que será emitido em formato digital. Qualquer dúvida ou questão pode ser submetida através do e-mail: [email protected]