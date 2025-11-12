Conferência sobre o Exercício ZARCO'25

Pelas 11 horas desta quinta-feira, 13 de Novembro, o major-general Paulo Jorge Lopes da Silva vai proferir uma intervenção verbal sobre as actividades realizadas no âmbito da preparação e da execução do exercício ZARCO'25, nas instalações do Comando Operacional da Madeira.

Como já noticiado pelo DIÁRIO, entre os dias 10 e 14 de Novembro, o Comando Operacional da Madeira reúne forças e meios da Marinha, Exército e Força Aérea, no exercício conjunto para reforçar a defesa militar do arquipélago da Madeira.

Durante o exercício, as estruturas de comando e controlo e as forças serão confrontadas com incidentes, decorrentes da evolução de um cenário actual, com vista a maximizar a interoperabilidade entre forças e a resiliência da defesa militar do arquipélago.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária n.º 45;

09h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

11h30 - VIII Encontro Internacional Cinema & Território, subordinado ao tema 'Territórios de Bergman', integrado no conjunto de actividades organizadas pelo Projeto Cinema & Território no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas;

11h30 às 13h00 - Conversa com o escritor Luís Cardoso de Noronha na Escola Dr. Ângelo Augusto da Silva;



12h00 - Conferência de Imprensa de Apresentação do Rally Madeira Legend na sede do clube;

14h30 - Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil na Assembleia Legislativa da Madeira;

15h00- Início da 7.ª Edição do Festival Image Play - International Video Art Festival no Teatro Municipal Baltazar Dias;

15h00 - Lançamento da 1.ª edição das obras vencedoras do Concurso Literário Infantojuvenil Maria Aurora na Biblioteca Municipal do Funchal;

17h00 - O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas promove uma conferência de imprensa apresentando as conclusões da reunião realizada na Direção Regional do Trabalho;

19h00 - 'Naval Talks' sob o mote 'Sono: o treino invisível'.

20h00 - Estreia Peça de Teatro "Gente séria e outras Cauboiadas" no auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 13 de Novembro, Dia Mundial da Generosidade e Dia Mundial da Usabilidade:

1940 - Estreia-se, em Nova Iorque, o filme "Fantasia", clássico da animação de Walt Disney.

1966 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condena a aliança entre os Governos de Portugal, Rodésia e África do Sul.

1972 - O Comité de Descolonização das Nações Unidas (ONU) reconhece os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné legítimos representantes dos seus povos.

1974 - Morre, aos 72 anos, o ator e cineasta italiano Vittorio de Sica, realizador de "Ladrões de Bicicleta" (1948), Óscar para Melhor Filme Estrangeiro.

1975 - A Organização Mundial de Saúde anuncia que o continente asiático se encontra livre da varíola.

1994 - Os suecos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

2001 - Guerra do Afeganistão. Tomada de Cabul e de Herat pelas forças da Aliança do Norte.

2005 - Violência nos bairros suburbanos da Bélgica. Durante a madrugada são detidas 50 pessoas e incendiadas várias dezenas de viaturas em diferentes cidades do país.

2006 - A ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima, apresenta na reunião do Conselho da União Europeia de Educação, Juventude e Cultura, em Bruxelas, a candidatura de Guimarães a Capital Europeia da Cultura 2012, dia em que são anunciadas as vencedoras para 2010.

2009 - Caso Freeport. As autoridades inglesas arquivam a investigação por falta de provas que suportem a acusação de corrupção a Charles Smith, na adjudicação do complexo comercial de Alcochete.

2014 - A Polícia Judiciária detém 11 pessoas suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e peculato, no âmbito de uma investigação sobre atribuição de vistos 'gold'. O diretor nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Jarmela Palos, é um dos detidos.

2015 - Atentados em vários locais de Paris, França, (no Estádio de França, nos restaurantes Petit Cambodge, La Belle Equipe e Le Comptoir Voltaire, nos bares Le Carillon e La Bonne Bière, e na sala de concertos Bataclan) fazem 129 mortos e cerca de 300 feridos. Os atentados são reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

2017 - A União Europeia decide, por unanimidade, aplicar sanções à Venezuela, incluindo um embargo de armas e outro material "que possa ser usado para a repressão interna".

2018 - Michel Barnier, o negociador da União Europeia para o "Brexit", anuncia acordo para a saída do Reino Unido a 29 de março de 2019. A União Europeia aprova.

2019 - Morre, aos 82 anos, Manuel Jorge Veloso, músico e compositor, um dos fundadores do Quarteto do Hot Club de Portugal.

2020 - O português Iuri Leitão conquista a medalha de bronze na prova de omnium dos Europeus de ciclismo de pista, o seu terceiro pódio em outras tantas participações em Plovdiv, Bulgária.

2021 - A 26.º Conferência do clima das Nações Unidas, COP26, que decorreu entre os dias 01 e 13 em Glasgow, Reino Unido, adota formalmente a declaração final da COP26, com uma alteração de última hora proposta pela Índia que suaviza o apelo ao fim do uso de carvão.

2023 - João Galamba apresenta o pedido de demissão do cargo de ministro das Infraestruturas, por considerar que é a única decisão possível para assegurar à família a tranquilidade e discrição a que têm direito.

