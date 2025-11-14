Motociclista ferido após colisão no Caniço
Um choque entre um carro e uma moto, no cruzamento junto ao Centro de Saúde do Caniço, provocou há instantes um ferido.
O motociclista queixava-se de dores num braço e numa perna. Foi imobilizado pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
No local estiveram sete bombeiros desta corporação, com uma viatura de desencarceramento e uma ambulância.
A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.
