Crescimento da economia regional desacelera em Agosto

A actividade económica da Região deu continuidade à sua trajectória de crescimento, em Agosto de 2025, pese embora esta registe um desaceleramento. De acordo com nota emitida hoje, pela Direcção Regional de Estatística da Madeira, o número de dormidas nos alojamentos turísticos cresceu 5,2%, mantendo o ritmo observado em Julho. Quanto aos proveitos totais, aumentaram 19,0%, mas desaceleraram face aos 20,4% registados no mês anterior, enquanto o RevPAR abrandou para 16,8%.

No que diz respeito à emissão de energia eléctrica, esta registou uma ligeira variação positiva de 0,8%, abaixo dos 1,4% verificados em Julho. Já a introdução no consumo de gasóleo manteve-se relativamente estável, com um crescimento de 1,0%, muito próximo dos valores observados nos dois meses anteriores (ambos com +1,1%).

Por sua vez, a relação entre sociedades constituídas e dissolvidas recuou para 2,7 novas sociedades por cada dissolução, abaixo do rácio de 3,2 registado em Julho.

Indicadores de confiança evoluíram positivamente na Construção

Os indicadores de confiança, em Agosto deste ano, evoluíram positivamente apenas no sector da Construção e Obras Públicas, enquanto nos sectores do Comércio, dos Serviços e da Indústria Transformadora foram observadas diminuições.

Olhando para os dados referentes ao consumo privado, percebe-se que a introdução de gasolina manteve a trajectória de crescimento em Agosto, subindo para 10,9%, valor idêntico ao registado em Junho e acima dos 10,3% observados em Julho anterior.

O saldo dos empréstimos para consumo e outros fins concedidos às famílias e às instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias aumentou 8,4%, variação muito próxima da registada no mês precedente (8,5%).

Quanto aos levantamentos e compras efetuados através de terminais de pagamento automático (TPA) com cartões nacionais cresceram 8,8%, acelerando face ao desempenho de Julho (7,9%) e "prolongando a tendência positiva observada nos meses anteriores".

Por fim, as vendas de automóveis ligeiros de passageiros registaram uma variação homóloga negativa de 15,2%, depois de dois meses consecutivos de crescimento, em Junho (3,8%) e Julho (4,4%).

Indicadores de investimento com evolução diferente

Os indicadores de investimento apresentaram uma evolução diferenciada, com as vendas de automóveis ligeiros de mercadorias a registarem uma variação homóloga de -17,1%, revertendo o forte crescimento de 20,4% observado em Julho. Também o saldo dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras apresentou uma ligeira diminuição de 0,1%, após a contração de 4,1% registada no mês anterior.

A evolução da comercialização de cimento manteve-se em terreno negativo, mas voltou a atenuar a queda iniciada em Março, passando de -5,7% em Julho para -3,3% em Agosto de 2025. Por sua vez, a avaliação bancária da habitação manteve a trajectória de crescimento, aumentando 16,7%, ligeiramente acima dos 16,1% registados no mês anterior.

Por outro lado, voltou aumentar de forma acentuada o número de edifícios licenciados, registando uma variação positiva de 48,9% em Agosto 2025, acelerando face aos 38,8% observados em Julho.

As exportações regionais de bens cresceram 54,1% em Agosto de 2025, mantendo-se em níveis muito elevados, ainda que abaixo do acentuado crescimento de 63,4% observado no mês anterior. Em sentido inverso, as importações voltaram a registar uma diminuição significativa, de -11,5%, aprofundando a queda de 11,2% registada em Julho.

Desde Julho, o movimento de mercadorias nos portos da Região permanece em terreno negativo, embora a diminuição verificada em Agosto de 2025 (-1,1%) seja ligeiramente inferior à de Julho (-1,4%). Já o tráfego de passageiros nos aeroportos regionais acelerou, aumentando 16,1% em Agosto de 2025, acima dos 14,6% registados no mês precedente.

Por fim, os levantamentos e compras através de TPA efectuados com cartões internacionais cresceram 8,1% em Agosto, evidenciando, contudo, um abrandamento face às subidas nos meses anteriores.

Número de desempregados diminuiu

O número de desempregados inscritos diminuiu 11,4% em Agosto de 2025, ainda que a um ritmo inferior aos registados em Julho (-14,8%) e Junho (-16,3%). Quanto aos pedidos de emprego, houve também uma redução (-10,6%), após a diminuição de 14,3% observada no mês precedente. Mantém-se assim a tendência de recuo, embora com menor intensidade.

Em Agosto de 2025, as ofertas de emprego mantiveram a trajectória de crescimento, aumentando 11,1%, valor ligeiramente abaixo dos 11,8% registados em Julho, mas ainda assim muito acima da evolução observada em Junho (+3,2%).

Preços

No mês de Agosto de 2025, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) fixou-se em 3,3%, ligeiramente acima dos 3,2% registados no mês anterior. A taxa de inflação nos bens aumentou para 2,6%, após os 2,2% observados em Julho, enquanto nos serviços a inflação desacelerou para 3,8%, depois dos 4,3% registados no mês precedente.

Por fim, o indicador de inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, diminuiu para 2,5%, face aos 2,8% registados em Julho.