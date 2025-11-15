UGT Madeira saúda actualização do salário mínimo regional

A União Geral de Trabalhadores (UGT) Madeira saúda, através de um comunicado enviado hoje às redacções, o entendimento alcançado na reunião do dia 11, no qual a maioria dos parceiros sociais concordou com a actualização do salário mínimo mensal garantido para vigorar na Região Autónoma da Madeira, fixando para 2026 um aumento de 65 euros face ao valor do ano anterior, elevando-o para 980 euros.

No seu entender, este avanço representa "mais um passo decisivo na concretização de uma reivindicação da UGT Madeira: garantir previsibilidade e estabilidade na evolução do salário mínimo na Região Autónoma da Madeira."

"No âmbito desse entendimento verbal, ficou igualmente estabelecido um compromisso para os anos subsequentes, definindo aumentos já fixados: mais 72 euros em 2027, atingindo os 1052 euros; mais 78 euros em 2028, alcançando os 1130 euros; mais 83 euros em 2029, situando o salário mínimo regional nos 1213 euros", informa a nota.

Acrescenta que esta calendarização plurianual permite reforça a importância de uma estratégia sustentada de valorização salarial que contribua para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores na RAM.

"Ainda assim, a UGT Madeira reafirma de forma inequívoca que não prescindirá da formalização deste entendimento através de um acordo escrito", aponta.

"Só um compromisso formal, assinado e público, garantirá a estabilidade, a segurança jurídica e a confiança necessária para assegurar que estes valores e esta trajetória de crescimento será integralmente cumprida", termina.