Parques empresariais reforçam desenvolvimento regional

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, destacou esta manhã que os parques empresariais são essenciais para o desenvolvimento económico da Madeira, contribuindo também para a coesão territorial, ao levar investimento a zonas menos povoadas, como o norte da ilha.

As declarações foram feitas na assinatura de um protocolo entre a Madeira Parques Empresariais (MPE), tutelada pela Secretaria Regional de Economia, e a AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. O acordo visa reforçar a cooperação institucional e técnica, promovendo o crescimento económico regional e o fortalecimento das empresas.

“O protocolo demonstra a cooperação da Madeira com o exterior e contribui para atrair investimento para a Região”, afirmou José Manuel Rodrigues. Entre as prioridades do acordo estão a promoção do investimento e desenvolvimento das empresas do sector da madeira e mobiliário nos parques da MPE, bem como o alargamento da base de associados da AIMMP através da partilha de conhecimento, formação e qualificação profissional.

O presidente da AIMMP, Vítor Poças, considerou que a parceria é benéfica para ambas as instituições e para as empresas regionais, permitindo aprender com a experiência de empresas nacionais de maior dimensão, desenvolver prémios de design e arquitectura, acções de formação em sustentabilidade, licenciamentos industriais e gestão, bem como apoiar a internacionalização das empresas madeirenses.

O protocolo foi assinado no âmbito do I Congresso da Associação Portuguesa dos Parques Empresariais, que decorre no Funchal sob o tema ‘Sustentabilidade como vector de inovação e competitividade’, reunindo representantes do sector empresarial, bancário e académico para debater a transição sustentável em Portugal.