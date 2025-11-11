Economia pode crescer 3% com redução de burocracia e mais mão-de-obra

O ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, apontou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) português poderá crescer 3% ao ano se se reduzir a burocracia e Portugal continuar a atrair mão-de-obra.

"Precisamos de atrair pessoas para trabalhar em todos os setores e todo o tipo de habilidade. E precisamos de reduzir a burocracia", afirmou Miranda Sarmento num painel da cimeira tecnológica Web Summit, em Lisboa.

Segundo o ministro das Finanças, há neste momento um investimento privado elevado para os próximos anos.

"Os investimentos privados em Portugal para os próximos anos são gigantes. Mais de 20% do PIB em energia, tecnologia e serviços", acrescentou o governante, referindo que há muitas grandes multinacionais a mudar-se para Portugal e a instalarem centros de serviços partilhados no país.

Apesar deste aumento do investimento estrangeiro, o ministro das Finanças sublinhou a necessidade de reduzir a burocracia.

"Se formos capazes, nos próximos anos, de chamar capital humano sem criar mais tensões sociais e políticas e reduzir substancialmente a burocracia e o custo de fazer negócios, a nossa produtividade pode aumentar", acrescentou.

Nesse sentido, apontou que em vez de ter uma economia a crescer 2%, "que não é mau", Portugal pode chegar a um mínimo de 3%, "que é um crescimento que uma economia como a portuguesa, ao seu nível de desenvolvimento e na atual situação, deveria estar a ter".

Miranda Sarmento acredita que sobre a incerteza das tarifas dos Estados Unidos da América "o pior já passou".

Ainda assim, alertou para a necessidade de a Europa se rearmar, considerando que é uma forma de poder falar a um nível mais próximo de parceiros como os EUA.

"A defesa é uma grande ameaça, mas também é uma grande oportunidade para a reindustrialização, para segurança dentro das nossas fronteiras e territórios, para aumentar o papel do euro", registou, acrescentando que as relações devem ser fortalecidas.

"Precisamos de fortalecer essa relação. E isso também é parte de Portugal precisar de reforçar as suas capacidades de defesa, para que possamos falar com os nossos aliados -- e não em termos iguais -- em termos mais semelhantes face ao que temos feito até agora", defendeu.

Na edição deste ano da Web Summit são esperados mais de 70.000 participantes e acima de 2.500 startups a exibir os seus produtos e serviços e mais de 1.000 investidores.