Tânia Fernandes é a nova directora regional do Orçamento e Tesouro, por despacho conjunto do presidente do Governo Regional e pelo secretário regional das Finanças, assumindo funções em regime de comissão de serviço por um período de três anos.

"A vasta experiência profissional, competência técnica, know-how e qualificações da até agora directora do Departamento de Coordenação de Implementação da Entidade Contabilística da Região e Análise de Riscos estiveram na base do convite" formulado pelo Secretário Regional das Finanças, que passa a superintender a gestão orçamental e a política financeira da Região.

O executivo madeirense adianta ainda que, no exercício das suas novas funções, Tânia Fernandes será responsável pela coordenação da execução orçamental da Região, pela gestão do tesouro e da dívida pública regional e pela implementação de mecanismos de controlo e análise financeira, que continuem a assegurar uma administração pública eficaz e transparente. Caber-lhe-á ainda acompanhar a consolidação das contas regionais e contribuir para o aperfeiçoamento do Sistema de Normalização Contabilística, em articulação com as demais entidades regionais e nacionais.

"A nova directora regional do Orçamento e Tesouro assume o cargo com o compromisso de reforçar a eficiência, a transparência e a modernização da gestão financeira da Região", sublinha o Governo Regional.

Morreu Dulce Veloza directora Regional de Orçamento e Tesouro A Presidência do Governo Regional da Madeira comunicou esta quarta-feira, 5 de Novembro, "com profundo pesar" o falecimento de Dulce Feliciana Alves Faria Veloza, directora Regional de orçamento e Tesouro.

Súmula Curricular

Tânia Macedo de Oliveira Camacho Fernandes é licenciada em Economia pela Universidade Nova de Lisboa, membro da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, com a inscrição voluntariamente suspensa por exercício de cargo público, e detentora de certificações internacionais da Association of Chartered Certified Accountants nas áreas de Auditoria e Relato Financeiro.

Frequentou o Programa de Alta Gestão para Executivos da Universidade Católica Portuguesa.

Com mais de 25 anos de experiência na Administração Pública Regional, desempenhou funções de direcção e coordenação na área financeira, destacando-se como directora de serviços do Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades Públicas (SNC-AP) e directora do Departamento de Coordenação de Implementação da Entidade Contabilística da Região e Análise de Riscos, ambos na Direcção Regional do Orçamento e Tesouro.

Exerceu ainda funções de inspectora de Finanças e técnica especialista no Gabinete do Secretário Regional das Finanças, tendo coordenado o Projecto de Consolidação de Contas da Região Autónoma da Madeira.

Foi também representante da Região na Comissão de Normalização Contabilística e membro do Conselho Fiscal da ARM-Águas e Resíduos da Madeira, S.A.