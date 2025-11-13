Capotamento faz um ferido grave em Santa Cruz

Um carro despistou-se esta manhã na via rápida, na zona do Porto Novo, e capotou de seguida.

O condutor, um homem com idade compreendida entre os 20 e os 30 anos ficou encarcerado no interior do veículo e teve de ser retirado com o auxílio dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz.

A vítima apresentava ferimentos bastante graves, entre os quais um hematoma na cabeça. Foi assistido no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.