Camião derruba cabos de electricidade em Santa Cruz
Um camião, que transportava máquinas, derrubou na manhã deste sábado, pelas 10h30, uns cabos eléctricos na Estrada dos Moinhos, em Santa Cruz.
A estrada encontra-se interrompida ao trânsito automóvel.
No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz com um veículos.
O piquete da Empresa da Electricidade da Madeira (EEM) foi igualmente accionado.
