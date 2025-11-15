Camião derruba cabos de electricidade em Santa Cruz

Um camião, que transportava máquinas, derrubou na manhã deste sábado, pelas 10h30, uns cabos eléctricos na Estrada dos Moinhos, em Santa Cruz.

A estrada encontra-se interrompida ao trânsito automóvel.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz com um veículos.

O piquete da Empresa da Electricidade da Madeira (EEM) foi igualmente accionado.