Camião derruba cabos de electricidade em Santa Cruz

None
Um camião, que transportava máquinas, derrubou na manhã deste sábado, pelas 10h30, uns cabos eléctricos na Estrada dos Moinhos, em Santa Cruz. 

A estrada encontra-se interrompida ao trânsito automóvel. 

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz com um veículos. 

O piquete da Empresa da Electricidade da Madeira (EEM) foi igualmente accionado. 

