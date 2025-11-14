Três mortos na sequência de atropelamento por autocarro na Suécia
Pelo menos três pessoas morreram na sequência de um atropelamento por um autocarro no centro de Estocolmo, anunciou hoje a polícia sueca num primeiro balanço.
"Três pessoas morreram no incidente e os trabalhos de identificação estão a decorrer", indicou a polícia em comunicado.
Na mesma nota, as autoridades disseram que "três feridos foram transportados para o hospital".
O veículo colidiu com uma paragem de autocarro, segundo imagens divulgadas pelos meios de comunicação locais, que mostravam um grande número de ambulâncias e viaturas de emergência no local do acidente.
As causas do acidente continuam a ser apuradas pela polícia.
"A investigação terá de determinar o que aconteceu. É muito cedo para dizer, e não quero especular", disse a porta-voz da polícia de Estocolmo, Nadya Norton.
O condutor do autocarro foi detido e foi aberto um inquérito por homicídio involuntário, como é procedimento normal, declarou a polícia.
Norton acrescentou que o condutor será interrogado e depois disso será decidido "se será libertado ou colocado sob prisão".
"Recebi a trágica notícia de que várias pessoas perderam a vida e ficaram feridas numa paragem de autocarro no centro de Estocolmo. Pessoas que talvez estivessem a caminho de casa para ver as suas famílias e amigos ou para passar uma noite tranquila em casa", escreveu na rede social X o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson.