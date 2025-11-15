Guterres condena ataques russos em grande escala contra várias regiões ucranianas

O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou hoje os ataques em grande escala com mísseis e drones russos contra várias regiões ucranianas, frisando que as ofensivas contra civis são "inaceitáveis" e devem cessar imediatamente.

"O secretário-geral condena veementemente os ataques em grande escala com mísseis e drones realizados hoje pela Federação Russa contra várias regiões da Ucrânia, que terão resultado na morte de pelo menos seis pessoas na capital Kiev e duas na cidade de Chornomorsk", indicou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

O ataque na capital ucraniana causou ainda pelo menos 35 feridos e danos em infraestruturas residenciais e energéticas, assim como estragos na embaixada da República do Azerbaijão em Kiev.

"Os ataques contra civis e infraestruturas civis violam o direito internacional humanitário. São inaceitáveis, onde quer que ocorram, e devem cessar imediatamente. O secretário-geral recorda o princípio da inviolabilidade das instalações diplomáticas", sublinhou Dujarric.

Guterres reiterou ainda o seu apelo a um cessar-fogo completo, imediato e incondicional, como primeiro passo para uma paz justa e sustentável na Ucrânia, que respeite plenamente a soberania, a independência e a integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas.

O relatório da força aérea ucraniana indicou que as forças russas lançaram na noite passada um total de 430 drones e 19 mísseis de vários tipos contra toda a Ucrânia.

Cerca de 300 dos drones utilizados pela Rússia eram drones de longo alcance Shahed (de fabrico iraniano), um número invulgarmente elevado para este tipo de ataques russos, de acordo com a agência de notícias espanhola EFE.