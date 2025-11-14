Seleção portuguesa viaja para o Porto e começa a preparar Arménia

A seleção portuguesa regressa hoje a solo nacional e segue diretamente para o Porto, onde vai começar a preparar o decisivo duelo de domingo com a Arménia, no Estádio do Dragão, de apuramento para o Mundial2026 de futebol.

Depois do desaire de quinta-feira na Irlanda (2-0), a comitiva lusa abandona Dublin e tem a viagem para o Porto marcada para as 11:00, num dia que será fechado à comunicação social, como é habitual no dia seguinte a cada jogo.

Portugal começa, assim, a preparar à porta fechada o jogo com a Arménia, da sexta e última jornada do Grupo F, em que o capitão Cristiano Ronaldo será baixa certa, depois de ter sido expulso frente aos irlandeses.

No sábado, às 11:00, a seleção nacional tem um treino agendado para o Estádio do Dragão, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Antes, às 10:00, no mesmo recinto, Roberto Martínez e um jogador ainda a designar fazem a antevisão do duelo com os arménios.

O Portugal-Arménia joga-se no domingo, às 14:00, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com sete, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.