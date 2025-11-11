“A Madeira é o melhor sítio do país para se investir”

O secretário regional de Economia afirmou, hoje, que “a Madeira é o melhor sítio do país para investir” e evocou uma série de razões para justificar a sua declaração. José Manuel Rodrigues falou à comunicação social após uma conferência orientada pela Invest Madeira sobre as atractividades fiscais da Região, na Web Summit.

O governante abordou a hospitalidade da Madeira, mas também o regime fiscal próprio que existe na Região, quer em termos de IRC, quer o que haverá em termos de IRS com a redução de 30% em todos os escalões. Também o Centro Internacional de Negócios da Madeira possui um regime fiscal próprio, que José Manuel Rodrigues espera que seja prorrogado pelo Orçamento do Estado até 2033.

José Manuel Rodrigues apontou também que existe um conjunto de fundos europeus e regionais que incentivam o investimento. “Nós, nesta área do sector tecnológico, temos vindo a crescer de forma acentuada”, disse o governante, indicando que, no ano passado, a facturação ascendeu a mais de 1.000 milhões de euros, sendo que o objectivo é crescer.

A presença da Região na Web Summit pretende captar investimento na área das novas tecnologias. “Temos fundos para a digitalização das nossas empresas, que têm vindo a ser substancialmente aproveitados e também para a descarbonização, conduzindo a Madeira para uma economia mais verde”, disse.

O secretário regional de Economia deu conta de que vários empresários presentes neste certame indicaram que receberam vários pedidos de informação sobre o investimento na Madeira. “Isso reflecte-se no facto de estarmos há 54 meses consecutivos a crescer economicamente”, assumiu, acrescentando que se prevê que, no final do ano, se atinja um pico na ordem dos 8 mil milhões de euros, um aumento de 80% numa década. “Vamos continuar a ter o segundo maior PIB do país”, avançou, pese embora reconheça que é importante que esta riqueza criada chegue às pessoas.

Por isso, é preciso a valorização mais acentuada dos salários, bem como a redução fiscal, que já se vai fazer sentir no próximo orçamento.

Novo hospital com grande investimento na IA e robótica

Questionado sobre a aposta no Governo Regional na Inteligência Artificial, o tema da Web Summit que decorre em Lisboa, José Manuel Rodrigues afirmou que terá de haver um grande investimento em IA e robótica no novo hospital da Madeira.

Um exemplo dessa necessidade está relacionado com o transporte de doentes e de medicamentos na grande área que ocupará o edifício. “Acho que a modernização da administração pública é também um caminho a seguir”, assumiu, acrescentado que, esta manhã, esteve com o Ministro da Reforma Administrativa, Gonçalo Matias. No seu entender, a função pública deve ser mais amiga dos cidadãos, das empresas e das famílias.

Dia da Madeira com duas iniciativas

O dia da Madeira na Web Summit abriu com a conferência orientada pela Invest Madeira, com a presença do Secretário Regional da Economia, que teve como temática as vantagens e a atractividade fiscal da Madeira como destino de Investimento.

Coube à presidente da mesa de management da ACIF, Tânia Castro, explicar as virtudes do duplo regime, a competitividade gerada pelo Centro Internacional de Negócios e o apoio do governo à inovação.

Pelas 19 horas, a Região volta a estar em destaque num evento de networking integrado na Night Summit, que reúne agentes económicos, empreendedores tecnológicos e decision makers, proporcionando um momento informal de contacto, partilha e criação de oportunidades. O evento terá lugar no espaço “Amar a Terra”, em Alvalade.

A Web Summit é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo. Nesta décima edição são esperados especialistas, empresários, investidores e startups, prontos para debater o futuro e o impacto da tecnologia que atravessa todos os sectores da sociedade, desde a saúde ao desporto, da educação à energia, com especial destaque para a programação, a criatividade e a inteligência artificial.

O evento que gera negócios acrescidos, preços empolados e algum aparato nos transportes e trânsito em Lisboa mobiliza mais de 70 mil participantes, 2.500 startups, 1.000 investidores e cerca de 900 oradores.