Madeira Andebol SAD está nos oitavos-de-final da Taça Europeia
Madeirenses 'passearam' na terceira eliminatória da Taça Europeia de andebol feminino tendo vencido os dois encontros diante do KHF Istogu, do Kosovo por 40-17 e 34-20.
O Madeira Andebol SAD carimbou esta tarde, com toda a justiçã, o passaporte para os oitavos-de-final da Taça Europeia EHF em andebol feminino (EHF European Cup), depois de voltar a vencer a formação do Kosovo, do KHF Istogu, no jogo da segunda mão da terceira eliminatória da prova.
Com ambos os jogos a ter como palco o Pavilhão do Funchal a formação madeirense partia para este segundo jogo com uma confortável vantagem no marcador, de 23 golos, trazida do encontro que teve lugar na tarde de sábado e que se registou num triunfo por 40-17.
Já hoje o conjunto orientado por Sandra Martins Fernandes não quis ‘baixar o pé’ e voltou a estar em plano de destaque com um triunfo ‘folgado’ de 34-20 e depois de já ter ido para o intervalo a vencer por 20-8.
Dois triunfos que colocam agora as madeirenses na ronda dos ‘oitavos’ que serão disputados apenas em 2026, nomeadamente durante o mês de Janeiro. Até lá falta, para já, quem sera o adversário que se segue à SAD madeirense.