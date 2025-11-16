 DNOTICIAS.PT
Desporto

Madeira Andebol SAD está nos oitavos-de-final da Taça Europeia

Foto ASPRESS
Foto ASPRESS

Madeirenses 'passearam' na terceira eliminatória da Taça Europeia de andebol feminino tendo vencido os dois encontros diante do KHF Istogu, do Kosovo por 40-17 e 34-20.

O Madeira Andebol SAD carimbou esta tarde, com toda a justiçã, o passaporte para os oitavos-de-final da Taça Europeia EHF em andebol feminino (EHF European Cup), depois de voltar a vencer a formação do Kosovo, do KHF Istogu, no jogo da segunda mão da terceira eliminatória da prova.

Com ambos os jogos a ter como palco o Pavilhão do Funchal a formação madeirense partia para este segundo jogo com uma confortável vantagem no marcador, de 23 golos, trazida do encontro que teve lugar na tarde de sábado e que se registou num triunfo por 40-17.

Já hoje o conjunto orientado por Sandra Martins Fernandes não quis ‘baixar o pé’ e voltou a estar em plano de destaque com um triunfo ‘folgado’ de 34-20 e depois de já ter ido para o intervalo a vencer por 20-8.

Dois triunfos que colocam agora as madeirenses na ronda dos ‘oitavos’ que serão disputados apenas em 2026, nomeadamente durante o mês de Janeiro. Até lá falta, para já, quem sera o adversário que se segue à SAD madeirense.

0
 Comentários