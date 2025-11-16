Madeira Andebol SAD está nos oitavos-de-final da Taça Europeia

O Madeira Andebol SAD carimbou esta tarde, com toda a justiçã, o passaporte para os oitavos-de-final da Taça Europeia EHF em andebol feminino (EHF European Cup), depois de voltar a vencer a formação do Kosovo, do KHF Istogu, no jogo da segunda mão da terceira eliminatória da prova.

Com ambos os jogos a ter como palco o Pavilhão do Funchal a formação madeirense partia para este segundo jogo com uma confortável vantagem no marcador, de 23 golos, trazida do encontro que teve lugar na tarde de sábado e que se registou num triunfo por 40-17.

Já hoje o conjunto orientado por Sandra Martins Fernandes não quis ‘baixar o pé’ e voltou a estar em plano de destaque com um triunfo ‘folgado’ de 34-20 e depois de já ter ido para o intervalo a vencer por 20-8.

Dois triunfos que colocam agora as madeirenses na ronda dos ‘oitavos’ que serão disputados apenas em 2026, nomeadamente durante o mês de Janeiro. Até lá falta, para já, quem sera o adversário que se segue à SAD madeirense.