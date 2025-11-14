Avô, avó e neto que ficaram sem casa no Funchal vão ser realojados

A família que ficou hoje desalojada na sequência do desabamento do telhado da sua casa, na Calçada do Pico, no Funchal, vai ser realojada. Trata-se do avô, da avó e de um neto, todos maiores de idade, que ficaram retidos no interior da residência após o tecto da zona da corredora ter desabado.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal conseguirem retirar o entulho, desobstruindo assim a passagem.

O presidente da Junta de Freguesia de São Pedro, Manuel Filipe, que esteve no local a acompanhar a situação juntamente com o vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal com o pelouro da Protecção Civil, Carlos Rodrigues, confirmou ao DIÁRIO que ninguém ficou ferido.

Explicou ainda que o telhado da casa caiu na sequência do mau tempo, alegadamente devido a infiltrações, visto tratar-se de uma casa antiga.

“O tecto caiu numa parte da casa. Não atingiu a outra parte mas, por questões de segurança, eles vão ser realojados”, adiantou, dando conta de que foi accionada a linha de emergência por parte da Câmara Municipal do Funchal.

Manuel Filipe admitiu ainda que na freguesia de São Pedro existem algumas casas com construções antigas e com falta de manutenção e que podem, com o mau tempo, estar mais susceptíveis a estas situações.