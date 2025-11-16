Tamara Korpatsch vence final épica do Madeira Ladies Open

A tenista alemã Tamara Korpatsch sagrou-se a grande vencedora da edição de 2025 do Madeira Ladies Open, depois de vencer a final de singulares diante a jovem jogadora sueco Lea Nilsson.

Com 'casa cheia' na Quinta Magnólia a jogadora germânica, que se apresentou na prova madeirense como cabeça de série número 1, teve que se aplicar a fundo para conseguir destronar a jogadora revelação do evento, a sueca de apenas 17 anos de idade.

Numa final épica o público assistiu a um grande jogo de ténis e onde a decisão apenas foi encontrada depois de mais de três horas de encontro.

Lea Nilsson foi melhor nos 'pormenores' do primeiro set, e venceu por 7-5 e depois de um espectáculo que durou 1h15. Já no segundo parcial e com novas quebras de serviço de parte a parte, Tamara Korpatsch foi melhor na recta final e empatou a final ao vencer por 7-5.

No derradeiro set, Lea Nilsson acusou algum cansaço o que foi bem aproveitado pela atleta alemã que 'aplicou' um resultado de 6-1 para assim sagrar-se na nova campeã do Madeira Ladies Open, evento que integra o calendário da Federação Internacional de Ténis e que esta ano estava dotado de um prémio monetário de 40 mil dólares.