Sporting vence na Taça Europeia de basquetebol, FC Porto derrotado
O Sporting venceu hoje em casa o Vechta, da Alemanha, por 78-75, em jogo da quarta jornada do grupo G da Taça Europeia de basquetebol, enquanto o FC Porto saiu derrotado na receção ao Tartu (90-71), na 'poule' B.
No Pavilhão João Rocha, a formação lisboeta esteve a perder por 19 pontos de diferença durante o segundo quarto (47-28), e no final do terceiro parcial estava atrás por 14 (65-51), mas operou uma espetacular reviravolta nos últimos minutos.
A equipa portuguesa venceu o último quarto por 27-10 e conseguiu uma importante vitória nas contas da 'poule', na qual é segundo, com oito pontos, a um do Dínamo Sassari, somando mais um do que o Vechta e mais dois do que o Valcea.
O primeiro classificado de cada grupo segue em frente, enquanto os melhores seis segundos classificados, de 10 'poules', também avançam.
O norte-americano Malik Morgan foi o principal anotador dos 'leões', com 15 pontos (mais oito ressaltos e seis assistências), sendo superado, no capítulo dos pontos, apenas pelo germânico Herkenhoff, com 16.
Outros destaques 'verdes e brancos' incluem Brandon Johns Jr, com 14 pontos e seis ressaltos, com Diogo Ventura também a fazer 14 pontos.
A equipa orientada por Luís Magalhães defronta, na próxima jornada, o Valcea, de novo em casa, no dia 19 de novembro.
Por seu lado, o FC Porto não conseguiu levar a melhor a equipa estónia do Tartu, no Dragão Arena, num jogo em que o norte-americano Malcolm Bernard 'brilhou' pelos forasteiros, com 23 pontos, 10 ressaltos e sete assistências.
Bernard fez a diferença num encontro em que os 'dragões' já perdiam por 46-33 ao intervalo, tendo recuperado no terceiro parcial, que venceram por 29-22, para deixar o jogo a seis pontos de diferença.
No último quarto, o Tartu foi implacável e marcou 22 pontos, contra nove dos 'azuis e brancos', fechando um encontro em que Javian Davis (16 pontos, 11 ressaltos, uma assistência) e Axel Toupane (16 pontos, seis ressaltos, três assistências) foram os principais destaques da equipa da casa.
Com este resultado, o Rostock, próximo adversário dos portistas, lidera o grupo com nove pontos ,contra sete dos restantes oponentes -- em segundo está o Antwerp Giants, com FC Porto em terceiro e Tartu em quarto.