Eva Guerrero Alvarez marca encontro com Briana Szabo nos oitavos de final do Madeira Ladies Open
A espanhola Eva Guerrero Alvarez foi mais audaz que a francesa Tiphanie Lemaitre, a qual venceu por 6-4 e 6-1, num duelo onde foi sempre dominadora, esta quarta-feira, 12 de Novembro, no Madeira Ladies Open.
Apesar de ter confessado não estar a viver um momento de grande confiança, a pupila do conceituada técnico valenciano, Pancho Alvariño, foi liderando de forma natural os pontos, encaixando perfeitamente no jogo da sua oponente, pouco agressiva e sem argumentos de peso.
Agora, a espanhola marcou encontro nos oitavos de final com a romena Briana Szabo, que beneficiou do abandono por lesão da belga Jana Otzipka, quando já liderava por 7-6 (1) e 3-0.
A checa Barbora Palicova, segunda cabeça-de-série e 228.ª do Mundo, suou para levar de vencida a espanhola Carmen Lopez Martinez, por 6-4 e 7-6 (4), num encontro que se começou a disputar ao final da tarde de terça-feira e que só foi concluído hoje. Palicova, viu Lopez anular o primeiro match point e levar a discussão para o jogo de desempate (tie break) onde acabou por ser mais feliz.
Num duelo entre duas tenistas gaulesas, Margaux Rouvroy bateu Yara Bartashevich, por 6-3 e 6-1, seguindo igualmente em frente para a segunda ronda. Por último, e antes do regresso da chuva aos courts da Quinta Magnólia, a japonesa Haruka Kaji desembaraçou-se sem problemas da neerlandesa Madelief Hageman, por claros 6-2 e 6-1.
Por fazer ficaram quatro encontros da primeira ronda: Caroline Werner (Alemanha) vs Lea Nilsson (Suécia), Valentina Steiner (Alemanha) vs Erika Andreeva (Rússia), Francesca Curmi (Malta) vs Eva Bennemann (Alemanha) e ainda a nossa Ana Filipa Santos, que tem como oponente a ucraniana Daria Yesypchuk.
Pode acompanhar a prova no site oficial da ATMAD (Associação de Ténis da Madeira)