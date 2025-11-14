Capitania actualiza aviso de agitação marítima e vento forte

A Capitania do Porto do Funchal emitiu uma actualização aos avisos de agitação marítima forte e vento forte até às 18 horas deste sábado, 15 de Novembro.

De acordo com a autoridade, o vento será de "oeste fresco (31 a 39km/h) a muito fresco (40 a 50km/h), por vezes forte (51 a 61km/h) durante a noite e manhã, rodando para noroeste bonançoso (12 a 19km/h) a moderado (20 a 30km/h) no final."

No que concerne à ondulação, na Costa Norte estão previstas "ondas de noroeste 3,5 a 4 m, diminuindo a partir da tarde". Na costa sul serão de oeste/sudoeste " 2 a 2,5 m, sendo 2,5 a 3,5 m na parte mais oeste."

A visibilidade será "boa a moderada, por vezes fraca a partir do início da manhã."

Nesse sentido, a Capitania deixa alertas a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente: