Capitania do Funchal prolonga avisos de agitação marítima e vento forte

A Capitania do Porto do Funchal prolongou, hoje, os avisos em vigor devido à agitação marítima forte e ao vento forte. Os mesmo continuam em vigor até às 6 horas de domingo, 16 de Novembro.

Eis as recomendações da Capitania:

- Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

- Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

- Não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.