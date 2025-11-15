8.ª edição do ‘Madeira 7 Talks’ este domingo no Design Center Nini Andrade Silva

A 8.ª edição do ‘Madeira 7 Talks’ realiza-se, este domingo, pelas 14 horas, no Design Center Nini Andrade Silva, sob o tema ‘Sem Rede’.

Os 16 convidados desta edição serão desafiados a pensar alto sobre aquilo que os move, inquieta e os transforma. São eles: João Carlos Abreu, Pedro Teixeira, Cónego Toni Vítor de Sousa, Telmo Ferreira, Sara Jardim, Eliano Marques, Edgar Silva, Manuel Pelágio, Diogo Freitas, Carlos Pereira, Gabriel Gonçalves, Ânibal Nóbrega, Rui Camacho, João Caldeira, José Carlos Gonçalves e António Santa Clara.

A organização é composta por Andreia Anjo, António Barroso Cruz, Cristina Jardim, João Vasconcelos, Liliana Sousa e Vasco Braz, cujo propósito é o de sempre: “Dar voz, provocar pensamento e convocar à participação cívica”.

Prepare-se para uma tarde irreverente, cheia de ideias que desafiam o óbvio e vidas que se contam ‘Sem Rede’. Quem assiste não fica igual”. Organização do ‘Madeira 7 Talks’

O ‘Madeira 7 Talks’ conta uma vez mais com o DIÁRIO como seu ‘media partner’, além dos parceiros Atelier Confeitaria, Barceló, Design Center Nini Andrade Silva, Diogo Goes Atelier, Oficina de Pitágoras e a Viagens Abreu.

Mas há mais neste dia:

09h00: Homenagem ao padre José Martins Júnior (assinala o 87.º aniversário natalício). Está prevista a celebração de uma missa. A iniciativa culmina com uma deposição de flores junto à 'pedra angular' no adro da Ribeira Seca;

10h00: Associação de Motociclismo da Madeira promove passeio lúdico para assinalar o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Concentração de motociclistas - Avenida Sá Carneiro (a partir das 8h30) , com partida marcada para as 10h00, num percurso de marcha lenta até ao Jardim do Amparo, junto ao Monumento ao Motociclista;

11h00: Jubileu 2025 Peregrinos de Esperança - 'Onde Está o teu Irmão'. Abertura da missão (crianças e catequistas do 1.º ao 5.º ano de catequese), na Paroquia de Santa Maria Maior (Socorro);

12h00: Madeira Ladies Open, torneio internacional de ténis feminino integrado no circuito da International Tennis Federation (ITF), categoria W50 - Final de Singulares - na Quinta Magnólia;

15h00: Ribeira Brava defronta os Limianos, no Estádio Municipal da Ribeira Brava;

16h00: KHF Istogu joga com o Madeira SAD para a Taça Europeia de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

19h00: Espectáculo ‘O Chapeleiro e o Tempo’ promovido pela Escola de Dança e a Associação Cultural de Artes Performativas da Madeira, no Fórum Machico.

Principais acontecimentos registados no dia 16 de Novembro. Dia Internacional para a Tolerância, Dia Mundial em Memória das Vítimas das Estradas e Dia Nacional do Mar:

1831 -- Morre, aos 51 anos, Carl von Clausewitz, general alemão, autor da obra Vom Kriege (1832; Sobre a Guerra), um dos clássicos mais respeitados sobre estratégia militar.

1853 - Começa a regência de D. Fernando II, na menoridade do filho, D. Pedro V.

1869 - Inauguração oficial do Canal do Suez, no Egito.

1909 - A Liga Portuguesa de Futebol inscreve-se na FIFA.

1933 - São publicadas as bases orgânicas da Ação Católica Portuguesa.

- Os Estados Unidos estabelecem relações diplomáticas com a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas).

1943 -- Morre, com 43 anos, o ministro português das Obras Públicas Duarte José Pacheco.

1945 -- Trinta e sete países reúnem-se em Londres, Inglaterra, para assinar o ato constitutivo da UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Entra em vigor a 04 de novembro de 1946, e foi ratificado por vinte países.

1949 -- Morre, aos 50 anos, o poeta popular António Aleixo.

1959 - Estreia-se, na Broadway, o musical de Rodgers e Hammerstein, "Música no Coração".

1964 - O Comité de Libertação da Organização de Unidade Africana (OUA) reconhece o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) a aprova o apoio ao movimento.

1973 - A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprova o convite à recém-formada República da Guiné-Bissau para participar na III Conferência das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.

1983 -- Morre, com 58 anos, a novelista brasileira Janet Clair, autora das principais telenovelas brasileiras dos anos 1960-1970.

1985 - É inaugurado, no Hospital da Universidade de Coimbra, o laboratório de fecundação "in vitro" e transferência de embriões.

1986 - As eleições nacionais do Brasil dão a vitória ao Movimento Democrático Brasileiro, de José Sarney.

1988 - O Partido Popular Paquistanês, de Benazir Bhuto, vence as eleições no país.

1989 - Portugal assume a presidência do Conselho da Europa.

1990 - James Baker, secretário de Estado norte-americano, visita a Europa procurando apoio para a proposta de resolução submetida à Organização das Nações Unidas (ONU), que prevê o uso da força na resposta à invasão do Kuwait pelo Iraque.

1991 - O sindicalista José Luís Judas demite-se do Partido Comunista Português, em desacordo com o facto de o partido querer expulsar os militantes Barros Moura, Raimundo Narciso e Mário Lino por atitudes e posições que considera anti-partidárias..

1994 - António Champalimaud readquire, por 37 milhões de contos (185 milhões de euros), 80 por cento do Banco Pinto e Sotto Maior.

1999 - Ana Vidigal recebe o Prémio Maluda de Pintura 99.

2000 - O Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, visita o Vietname, a primeira de um Presidente norte-americano desde o final da guerra entre os dois países.

2002 - As autoridades espanholas detêm o comandante do petroleiro Prestige, por desobediência, atentado aos recursos marinhos e ao meio ambiente.

2003 - É inaugurado o Estádio do Dragão, no Porto. Joga-se o FC Porto-FC Barcelona, jogo que os portuenses ganham por 2-0. Estreia-se o Argentino Messi, com 16 anos, entrando a 14 minutos do fim.

- Eleições gerais na Catalunha, em Espanha, dão a vitória à coligação de esquerda Convergència I Unió.

2005 -- A escritora Lídia Jorge vence o prémio do público atribuído pelo 18.º Salão de Literatura Europeia de Cognac, em França.

- Morre, com 89 anos, Henry Taube, químico norte-americano nascido na Canadá, Prémio Nobel da Química em 1983.

2006 - O ministro da Justiça, Alberto Costa, anuncia que o governo aprovou a versão final da proposta de revisão do Código de Processo Penal.

- O Papa Bento XVI e a Cúria Romana reafirmam os valores do celibato para os padres, rejeitando qualquer possibilidade de ordenação ou readmissão de sacerdotes casados.

- Um juiz de Montevideu ordena a prisão do antigo ditador uruguaio, Juan Maria Bordaberry, e do ex-ministro dos Negócios Estrangeiros do regime militar, Juan Carlos Blanco, para serem julgados pelo assassínio de opositores em 1976.

- Morre, com 94 anos, Milton Friedman, economista e escritor norte-americano, Prémio Nobel da Economia em 1976, mentor da Escola de Chicago, referência das políticas de desregulamentação, autor de "História Monetária dos Estados Unidos", sobre a grande crise de 1929.

2007 - O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, recebe o Prémio Internacional Conde de Barcelona, numa cerimónia presidida pelo rei Juan Carlos de Espanha, no Mosteiro Real de Santa Clara de Pedralbes, na capital da Catalunha.

- O Nacional da Madeira inaugura a Cidade Desportiva do Nacional, no Sítio da Choupana, no Funchal, Madeira.

2008 - O Governo iraquiano aprova um acordo de segurança com os Estados Unidos que prevê a retirada total das tropas norte-americanas do Iraque no fim de 2011.

2009 - Morre, com 79 anos, Edward Woodward, ator britânico de teatro, cinema e televisão, protagonista de "Callan" e de "The Equalizer".

2010 -- A Irlanda entra em negociações com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional para aceder ao apoio financeiro internacional de forma a apoiar as finanças públicas do país, assim com injetar capital dos bancos,

2011 - Milhares de manifestantes invadem o edifício do parlamento na capital do Kuwait, depois das forças de segurança terem reprimido uma manifestação que reclamava a demissão do primeiro-ministro, xeque Nasser Mohammad al-Ahamd Al-Sabah, membro da família reinante, e a dissolução do parlamento.

- A 'troika' dá parecer positivo à segunda avaliação do programa de assistência económica e financeira a Portugal, o que vai permitir o desembolso de uma tranche de oito mil milhões de euros.

- A Audiência Nacional de Madrid, Espanha, condena a 60 anos de prisão o ex-chefe militar da ETA Francisco Garcia Gaztelu, conhecido como "Txapote", pelo assassínio em 2001 do vereador José Javeri Múgica.

2012 - Ventos fortes atingem os concelhos de Lagoa e Silves, no Algarve, provocando 13 feridos, 12 desalojados e cerca de 4.600 pessoas sem energia.

2015 - Começa, em Luanda, o julgamento dos 17 jovens ativistas angolanos, 15 dos quais em prisão preventiva desde junho, acusados de prepararem uma rebelião.

2017 -- Morre, aos 79 anos, José Maria Roque Lino, advogada, fundador do PS e antigo secretário de Estado para a Comunicação Social no segundo Governo de Mário Soares.

2018 - O ex-presidente do BPN Oliveira e Costa é condenado a mais um ano de cadeia, a juntar aos 14 anteriormente aplicados, por abuso de confiança.

- Morre, aos 87 anos, William Goldman, escritor e argumentista norte-americano que escreveu para vários filmes de grande sucesso como "Os Homens do Presidente" ou "O Homem da Maratona".

2019 - O filme português "Technoboss", de João Nicolau, ganha o grande prémio do júri do Festival Internacional de Cinema de Sevilha, Espanha.

- O Sporting revalida o título de campeão europeu de clubes de judo, ao derrotar os russos do Yawara Neva, no pavilhão Multiusos de Odivelas, Lisboa.

2022 - O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, comunica que a explosão que matou duas pessoas na Polónia "foi provavelmente causada" por um míssil ucraniano, mas ressalva que "não é culpa da Ucrânia", "A Rússia tem a responsabilidade última, uma vez que continua a sua guerra ilegal contra a Ucrânia".

- Morre, aos 67 anos, Francisco Laranjo, artista plástico e professor. A sua obra está representada no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, no Museu Amadeo de Souza-Cardoso, em Amarante, no Centro Cultural de Macau, na China, e no Institute of Contemporary Arts, em Londres, no Reino Unido, entre outros espaços culturais.

2023 - O socialista Pedro Sánchez é reeleito primeiro-ministro de Espanha pelo parlamento espanhol com uma maioria absoluta de 179 votos a favor dos 350 deputados espanhóis.

Este é o tricentésimo vigésimo primeiro dia do ano. Faltam 45 dias para o termo de 2025.

Pensamento do dia: "Que pensar de tudo isto? Em primeiro lugar, que a vida está má para os pobres. Depois, que vivemos todos muito ocupados nisto ou naquilo, inclusive na falta de ocupação". João César Monteiro (1939-2003), cineasta português.