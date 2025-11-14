Três adultos desalojados após queda de telhado de casa no Funchal

A queda do telhado de uma casa na Calçada do Pico, no Funchal, um pouco acima do Museu das Cruzes, esta sexta-feira, afectou três pessoas adultas que estavam no seu interior.

Segundo foi possível confirmar, os moradores não estão feridos, apenas ficaram sem acesso à saída por causa de entulho do desabamento.

Foto Google Streetview

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local a retirar os escombros para permitir que as três pessoas possam sair da casa que fica sem condições de habitabilidade.

Por se tratar de um caso de desalojados, já foi accionada a linha de emergência da CMF para a rápida resolução do problema.

A situação está a condicionar o trânsito na estreita rua.