Capitania do Porto do Funchal actualiza avisos de vento e agitação marítima até amanhã

Após receber do IPMA a actualização do estado do tempo para o Arquipélago da Madeira, a Capitania do Porto do Funchal actualizou e estendeu no tempo os avisos para agitação marítima forte e para o vento forte do final da tarde desta sexta-feira para as 6h00 de amanhã, sábado.

A previsão aponta para manutenção do vento de Oeste fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), por vezes forte (51-61 km/h) até meio da tarde e a partir do meio da noite, tornando-se Sudoeste a partir do final do dia, quando antes era a partir da madrugada.

A visibilidade melhora consideravelmente para boa a moderada, quando no anterior aviso também apontava que, por vezes, fosse fraca a partir da manhã.

Por fim, a ondulação, mantem-se praticamente igual, com ondas na costa Norte de Noroeste com 3 a 4 metros, aumentando temporariamente para 4 a 5 metros, e na costa Sul as ondas de Oeste/Sudoeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo para 2 a 3 metros, sendo, na parte Este com 2 a 3 metros diminuindo gradualmente para 2 metros.

A Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;