Nacional empata com Camacha e Machico em jogos particulares

O Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, empatou hoje com Camacha e Machico, ambos do Campeonato de Portugal, em jogos particulares que serviram para dar minutos a jogadores menos utilizados.

Na partida diante de Machico, que se realizou no reduto da formação do quarto escalão e terminou com uma igualdade (2-2), os golos 'alvinegros' foram apontados por Paulinho Bóia e Léo Santos, segundo informações divulgadas no site oficial do emblema primodivisionário.

Por sua vez, o encontro frente à Camacha, disputado no Estádio da Madeira, resultou num empate sem golos (0-0), de acordo com a mesma nota.

O próximo compromisso oficial do Nacional está agendado para 23 de novembro, diante do Sporting de Braga, na quarta eliminatória da Taça de Portugal, com início às 17:30, no Estádio Municipal de Braga.