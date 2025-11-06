Fábio Veríssimo vai arbitrar o jogo do Nacional

O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nomeou Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, para o jogo entre o Estrela da Amadora e Nacional, encontro da 11.ª jornada da I Liga que está marcado para domingo, 15h30, no Estádio José Gomes, na Reboleira. Esta é a primeira vez que o árbitro leiriense – muito em foco nos últimos dias por ter denunciado, através do relatório do jogo do FC Porto contra o SC Braga, que apitou no domingo, no Estádio do Dragão, uma alegada tentativa de pressão por parte dos azuis e brancos, num episódio ocorrido durante o intervalo do referido jogo – arbitra esta temporada um jogo do Nacional.