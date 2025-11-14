Blandy's promove jantar celebrativo de 25 anos de Colheitas

No dia 29 de Novembro, pelas 19h30, o Blandy's Wine Lodge promove uma noite inesquecível para celebrar os 25 anos de lançamento do Colheitas, um marco para uma categoria criada pela Madeira Wine Company.

Apresentado por Chris Blandy, este jantar pretende ser uma viagem no tempo e no paladar, harmonizando vinhos com um menu elaborado pelo chef João Luz, do restaurante Avista, recomendado pelo Guia Michelin.

Ao longo da noite, os convidados vão poder degustar oito vinhos, incluindo raros Colheitas de 1997 e 2007, juntamente com alguns dos rótulos mais icónicos.

Os convidados têm ainda a oportunidade exclusiva de adquirir vinhos de edição limitada, disponíveis para venda apenas durante o evento.

Os interessados neste jantar, que tem o valor de 250 euros, podem inscrever-se na seguinte página.