APPNE promove sessões de circo solidárias com 'A Magia do Natal'

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites (APPNE – ASL), em parceria com o Circo Mundial, vai levar a cabo sessões de circo solidárias com o espectáculo 'A Magia do Natal'.

De acordo com uma nota enviada à imprensa, o espectáculo decorrem entre 5 de Dezembro de 2025 a 11 de Janeiro de 2026, com uma antestreia marcada para o dia 5 de Dezembro, às 15 horas. Os bilhetes têm o valor de 8 euros, sendo parte do valor revertido para apoiar os projectos de inclusão e solidariedade da associação.

As reservas podem ser feitas pelo telefone 291 774 219 ou através do e-mail [email protected]. A iniciativa oferece ao público a oportunidade de desfrutar de um espectáculo cheio de cor, música e alegria, ao mesmo tempo que contribui para causas sociais.