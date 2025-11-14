PS-Madeira promove Jornadas Parlamentares sobre Mobilidade

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove, este sábado, pelas 09h30, as suas Jornadas Parlamentares, subordinadas ao tema 'Mobilidade em Rede: Transportes que ligam Pessoas e Oportunidades'.

A iniciativa terá lugar no espaço IDEIA, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, e dividir-se-á em dois painéis: 'Uma Nova Geração de Políticas de Mobilidade para a Madeira, incluindo a Mobilidade Inter-Ilhas e Ligações Externas' e 'Segurança Rodoviária e Mobilidade Segura'.

O debate terá como convidados o comissário Edgar Castro, da PSP, Nélio Olim, delegado regional da Prevenção Rodoviária Portuguesa, Colin Anicetus Ferreira, da Associação de Motociclismo da Madeira, os presidentes das Câmaras Municipais de Machico e Porto Moniz, Hugo Alexandre Marques e Olavo Câmara, respectivamente, contando igualmente com a intervenção do presidente do PS-M, Paulo Cafôfo.