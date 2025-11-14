260 alunos da Escola da APEL participam em palestra sobre a problemática dos plásticos no oceano

No passado dia 12 de Novembro, a Escola da APEL acolheu uma palestra dedicada ao tema dos plásticos no oceano, uma iniciativa promovida pelo Rotary Club Zarco que reuniu cerca de 260 alunos em duas sessões, uma de manhã e outra à tarde.

A sessão da tarde contou com a presença do secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, sendo professor de formação, destacou pedagogicamente a importância da reflexão sobre os desafios ambientais actuais, sublinhando o trabalho desenvolvido pela sua secretaria na gestão de resíduos e proteção dos ecossistemas marinhos. O governante lançou ainda o desafio à APEL e aos seus alunos de, para além de Eco-Escola, se afirmarem também como Escola Azul.

O momento central da palestra teve como orador Pedro Ideia, bioquímico e investigador, que apresentou aos alunos uma exposição científica e acessível sobre os micro e nanoplásticos, as suas origens, impactos e formas de detecção. Foram demonstrados três dos mais avançados sistemas de análise actualmente utilizados, bem como resultados de investigações partilhadas pelo projecto 'Plasticspiracy', que visa aumentar a literacia científica e ambiental sobre este tema.

Pedro Ideia partilhou ainda evidências recentes de estudos que detectaram microplásticos em vários órgãos humanos e na placa de ateroma, associando a sua presença a potenciais riscos cardiovasculares.

O encerramento esteve a cargo de Fernando Lemos, presidente do Rotary Club Zarco, que agradeceu a colaboração da Escola da APEL, a presença do secretário regional e a participação de Pedro Ideia, terminando com um apelo emotivo aos jovens: preservar a "única casa" que partilhamos — o planeta Terra.