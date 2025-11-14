'Estendal dos Direitos' em exposição na Casa da Cultura de Câmara de Lobos

A Casa da Cultura de Câmara de Lobos está a acolher, até 21 de Novembro, a exposição 'Estendal dos Direitos', resultante de uma iniciativa da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Câmara de Lobos, enquadrada no 36.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança.

"Com esta exposição demos voz às crianças e jovens do concelho de Câmara de Lobos, promovendo competências cívicas para uma sociedade mais activa. Proteger as crianças é da responsabilidade de todos", aponta nota enviada à imprensa.

Esta foi uma oportunidade de sensibilizar a comunidade para a importância de reconhecer e respeitar os direitos e deveres das crianças e jovens, contando com o envolvimento de escolas, públicas e privadas, associações de jovens, culturais e recreativas, IPSS e projectos com intervenção com crianças e jovens do Concelho e o apoio da Autarquia de Câmara de Lobos.

"Estamos muito orgulhosos por acolher esta exposição, que não só evidencia o talento dos camara-lobenses, mas também sublinha a importância de temas tão essenciais como os direitos das crianças. Esperamos que todos os visitantes se sintam inspirados e mais conscientes do papel que cada um de nós pode desempenhar na protecção e promoção dos direitos dos mais novos", afirma Andreia Loureiro, presidente da CPCJ de Câmara de Lobos.