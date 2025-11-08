Exposição de gravuras de Dalí até Abril no CCIF

A exposição "Salvador Dalí Imagens de Histórias História das Imagens" foi inaugurada hoje na Galeria B do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), abertura que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Jorge Carvalho, que esteve acompanhado por alguns dos seus vereadores, realçou ser uma "oportunidade única" visitar esta exposição, "composta por 72 gravuras, dada a capacidade criativa de Salvador Dalí, ainda para mais estando associada, pelas ilustrações, a outros importantes autores, nomeadamente Cervantes, Rabelais e La Fontaine", lê-se numa nota recebida na redação do DIÁRIO.

Ver Galeria

O CCIF, em colaboração com a Fundação Museu de Artes do Gravado à Estampa Digital, "propõe uma leitura inovadora do legado de Salvador Dalí. A exposição procura revelar a imensidão do artista catalão, como também a sua profundidade e versatilidade. Dalí, reconhecido pela sua criatividade inigualável, foi responsável pela ilustração de mais de cinquenta textos, incluindo marcos essenciais da cultura ocidental como a Bíblia (1967), a Divina Comédia (1960-1964) e a Arte de Amar de Ovídio (1979)", conta a organização.

"Entre as várias obras ilustradas, a exposição centra-se em três clássicos universais: 'O Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de la Mancha' de Miguel de Cervantes, 'Pantagruel' de François Rabelais e as 'Fábulas' de La Fontaine", resume. "Este recorte evidencia a habilidade extraordinária de Dalí em reinterpretar criações de grandes mestres do passado, impondo a sua marca pessoal sobre narrativas consagradas. O resultado é uma fusão vibrante entre a riqueza das obras que o antecederam e o arrebatamento do seu traço artístico".

Ver Galeria

Uma mostra que é "uma oportunidade singular para apreciar a riqueza do universo artístico de Salvador Dalí, sublinhando o seu papel enquanto ilustrador", pelo que "a exposição convida, entusiasticamente, o público a redescobrir obras intemporais através do olhar inovador do mestre catalão, como a refletir sobre o diálogo criativo que Dalí estabelece com os mestres do passado e ainda a acompanhar o espírito crítico e satírico do artista através de visões caricatas e fantasiosas", conclui.

Esta exposição está patente ao público até 11 de Abril.