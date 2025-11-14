Parques empresariais são pilares da Autonomia da Madeira

O antigo deputado Guilherme Silva, ex-presidente do grupo parlamentar do PSD e ex-vice-presidente da Assembleia da República, destacou esta sexta-feira o papel estratégico dos parques empresariais no desenvolvimento económico e na consolidação da Autonomia da Madeira. A intervenção foi proferida no I Congresso da Associação Portuguesa de Parques Empresariais (APPE), integrado nas comemorações dos 50 anos da Autonomia, que decorre no Hotel NEXT, no Funchal, sob o tema ‘Sustentabilidade como vector de Inovação e Competitividade’.

Na sua comunicação, intitulada “A Importância dos Parques Empresariais na Autonomia da Região”, Guilherme Silva traçou uma linha histórica da Autonomia e salientou a criação e evolução dos parques industriais na Madeira, com destaque para a Madeira Parques. Sublinhou que estes espaços, além de apoiarem a instalação de empresas, contribuem para ordenamento do território, desenvolvimento económico e preservação ambiental.

“O sucesso dos parques empresariais da Madeira está ligado à autonomia financeira e à capacidade de criar condições estruturadas para o investimento”, afirmou. Recordou ainda a implementação de normas e regulamentos que garantem transparência, não discriminação e qualificação do sector empresarial, permitindo conciliar crescimento económico com políticas ambientais sustentáveis.

Guilherme Silva realçou que a experiência madeirense, pioneira em alguns aspectos, serviu de modelo para outros territórios, incluindo o Brasil, e considerou que a ocupação plena e eficiente dos parques demonstra a eficácia do modelo regional.

A intervenção valorizou também o papel da Madeira Parques na gestão destes espaços, destacando o impacto positivo na autonomia financeira, na captação de investimento e na inovação tecnológica, reforçando o contributo dos parques empresariais para a competitividade da Região.

O congresso prossegue ao longo do dia com debates sobre sustentabilidade, inovação e competitividade, incluindo painéis com representantes de entidades financeiras e gestores de parques empresariais. No sábado, os participantes realizam uma visita técnica ao Parque Empresarial da Madeira, seguida de um almoço de networking.