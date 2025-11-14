Newsletter da Assembleia Legislativa da Madeira quer reforçar ligação com os cidadãos

A Assembleia Legislativa da Madeira acaba de lançar a 1.ª edição da sua newsletter institucional, um meio que pretende ser uma forma de fortalecer a ligação entre o Parlamento e os cidadãos, promovendo maior transparência, proximidade e divulgação da actividade parlamentar.

"Num contexto em que a sociedade está cada vez mais conectada e informada, o Parlamento Madeirense assume o compromisso de reforçar a acessibilidade e a abertura da instituição. Os seus meios de comunicação passam, assim, a desempenhar um papel ainda mais activo enquanto instrumentos ao serviço de toda a população madeirense e porto-santense", indica em nota enviada à imprensa.



A edição inaugural reúne os principais momentos, iniciativas e destaques que marcaram os primeiros três meses da XV Legislatura, "proporcionando uma visão clara e organizada do trabalho desenvolvido".

"A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira convida toda a comunidade a acompanhar de perto este novo meio de comunicação e a manter-se informada sobre a atividade parlamentar, reforçando a ligação entre a instituição e aqueles que representa", termina a mesma nota.

