O que é GovTech e como afeta a vida dos cidadãos?

Hoje, pedir uma consulta médica pelo telemóvel, entregar a declaração de impostos online ou tratar de documentos digitais parece natural. No entanto, raramente refletimos sobre o que torna estes serviços possíveis. A resposta está no GovTech, um termo que é a combinação de ‘governo’ e ‘tecnologia’ e refere-se ao uso de tecnologia inovadora para melhorar o funcionamento do Estado e aproximar os serviços públicos dos cidadãos.

Segundo uma análise recente publicada pela Fundação Friedrich Naumann para a Liberdade, intitulada “GovTech na Europa: Lições de Funcionários Públicos na Construção de um Ecossistema Europeu de GovTech”, Portugal ocupa um lugar relevante no panorama europeu. O país integra o chamado “bloco intermédio”: dispõe de um setor público robusto e uma economia digital dinâmica, mas enfrenta obstáculos estruturais semelhantes aos de outros Estados-membros.

A principal conclusão do estudo é clara: a Europa tem dificuldade em transformar pequenos projetos-piloto em soluções verdadeiramente escaláveis, interoperáveis e centradas no cidadão. Apesar de existirem iniciativas promissoras, a burocracia, a rigidez dos processos de aquisição pública e a falta de alinhamento entre financiamento, cultura organizacional e objetivos estratégicos continuam a travar o ritmo da inovação.

Baseado em entrevistas com 22 altos responsáveis públicos e 106 fundadores de startups GovTech em França, Alemanha, Portugal e Holanda, o documento sublinha que a agilidade e o foco no cidadão são amplamente valorizados. No entanto, tornam-se insuficientes quando enfrentam procedimentos de contratação antiquados, estruturas pesadas e uma cultura avessa ao risco.

A Fundação Friedrich Naumann defende que o futuro digital da Europa passa por uma colaboração mais intensa entre o setor público e as startups, particularmente as pequenas e médias empresas especializadas em GovTech. Integrá-las nos processos de contratação pode acelerar a modernização e garantir serviços públicos mais eficientes, simples e acessíveis.

Em última análise, GovTech não se resume à tecnologia. É um ecossistema colaborativo, onde política pública, cultura institucional e inovação trabalham juntas para promover liberdade individual, transparência e um governo mais eficaz. Trata-se de transformar o Estado, não apenas digitalmente, mas estruturalmente, para responder melhor às necessidades de quem serve: os cidadãos.