Primeiro-ministro do Iraque vence eleições legislativas

A lista do primeiro-ministro iraquiano, Mohammed al-Sudani, conquistou uma vitória folgada nas eleições legislativas realizadas na terça-feira, reivindicaram hoje fontes da sua formação partidária.

A lista xiita de Sudani, a Coligação para a Reconstrução e Desenvolvimento, conquistou "uma vitória significativa", disse uma fonte próxima do primeiro-ministro à agência de notícias France-Presse (AFP).

Duas outras fontes próximas de Sudani disseram que a lista garantiu cerca de 50 assentos no parlamento, tornando-se assim o principal bloco.

Sudani, que espera conseguir um segundo mandato, impôs-se na cena política iraquiana após ter sido levado ao poder há três anos por uma aliança de grupos pró-iranianos, segundo a AFP.