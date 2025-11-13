SATA reforça ligações entre a Madeira e os Açores durante a época de Natal e Ano Novo

A Azores Airlines e a SATA Air Açores vão reforçar a operação aérea durante a época de Natal e de Ano Novo, aumentando a oferta de voos e lugares disponíveis, incluindo as ligações entre a Madeira e os Açores. A medida, em vigor entre 8 de Dezembro e 4 de Janeiro, tem maior incidência no período entre 20 de Dezembro e 4 de Janeiro, de modo a responder ao aumento da procura habitual nesta altura do ano.

Segundo a nota enviada, operação especial prevê a disponibilização de cerca de 5.000 lugares adicionais pela Azores Airlines nas rotas entre o continente português (Lisboa e Porto) e os Açores (Ponta Delgada, Santa Maria, Faial e Pico), bem como nas ligações entre os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Paralelamente, a SATA Air Açores reforçará também a capacidade inter-ilhas, com mais 3.500 lugares adicionais nas rotas que ligam as diferentes ilhas açorianas.

De acordo com o grupo SATA, esta decisão resulta da monitorização contínua da procura e das perspetivas de vendas para o período festivo, caracterizado por um aumento significativo da mobilidade de passageiros, nomeadamente de estudantes e emigrantes que regressam a casa para celebrar as festas.

Durante o inverno, as companhias do grupo SATA (Azores Airlines e SATA Air Açores) asseguram, em conjunto, mais de 400 voos semanais, garantindo a ligação entre as nove ilhas açorianas e o exterior, incluindo as conexões com a Região Autónoma da Madeira.

Os voos adicionais estão já disponíveis para reserva através do site azoresairlines.pt, nos balcões de venda das transportadoras e em agências de viagens.