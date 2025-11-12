Alberto João Jardim participou na “Assembleia ComVida” em São Gonçalo

A Sala da Assembleia de Freguesia de São Gonçalo encheu-se para receber o antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, convidado especial do 2.º Encontro “Assembleia ComVida”, uma iniciativa promovida pela presidente da Assembleia de Freguesia, Leonilde Olim.

O encontro, integrado na estratégia de aproximação entre eleitos e população, visou reforçar o diálogo aberto e participativo sobre temas de interesse local e regional. Num ambiente descontraído e de grande proximidade, Alberto João Jardim partilhou reflexões sobre a atualidade madeirense, a história da autonomia e a importância do envolvimento cívico na construção do futuro da comunidade local.

Por seu turno a presidente da Assembleia de Freguesia, Leonilde Olim, destacou que a “Assembleia ComVida é um espaço de diálogo e de aproximação, onde procuramos desmistificar o funcionamento do poder local e fortalecer a ligação entre os cidadãos e os seus representantes”. Sublinhou ainda que, ao convidar figuras de relevo como Alberto João Jardim, “damos aos nossos munícipes a oportunidade de ouvir experiências únicas e reflectir sobre o papel da freguesia e da região no contexto da autonomia”.

Com esta segunda edição, a “Assembleia ComVida” consolida-se como um espaço de partilha, reflexão e participação cívica, promovido pelo grupo “Funchal Sempre Melhor” que lidera a Junta e a Assembleia de Freguesia de São Gonçalo.