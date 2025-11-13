'Sono: o treino invisível' foi o tema do 'Naval Talks 2025'

O Clube Naval do Funchal (CNF) voltou a promover, esta quinta-feira, mais uma edição do Naval Talks, um projecto que nasceu com o propósito de criar um espaço de partilha de conhecimento aberto a toda a comunidade, promovendo a literacia em saúde e inspiração para um estilo de vida equilibrado.

O sono foi o tema da edição deste ano. Com o mote 'Sono: o treino invisível', promoveu-se a reflexão da importânia do descanço, mesmo para os atletas.

"Dormir bem é mais do que recuperar energias — é parte do treino, da saúde e da prevenção", sublinha a organização.

Durante a sessão, especialistas e convidados partilharam perspetivas sobre como o sono influencia o rendimento, a recuperação e o equilíbrio de quem vive em constante desafio.

Foram convidados a dar o seu contributo nesta palestra Carina Barros, técnica superior de Diagnóstico e Terapêutica em Cardiopneumologia e técnica somnologista pela European Sleep Research Society; Hugo Simião, médico psiquiatra e somnologista pela European Sleep Research Society; João Carvalho, médico pneumologista com competência em Medicina do Sono pela Ordem dos Médicos; e Nádia Abreu, atleta de crossfit e co-owner da GetFit Madeira.

O Naval Talks reforçou, desta forma, "a importância de olhar o corpo e a mente como um todo, inspirando a comunidade a adoptar uma visão integrada da saúde e do desempenho", referiu a organização, em comunicado.