Casa do Povo da Calheta abre inscrições para a 'São Silvestre 2025'

Em nota à imprensa, a Direção da Casa do Povo da Calheta informa que estão abertas, até 27 de Novembro, as inscrições para a participação de calhetenses na prova “São Silvestre 2025”: Marcha da Saúde (Caminhada) ou Volta à Cidade (Corrida), através da equipa da Casa do Povo da Calheta.

A Marcha da Saúde é uma atividade não competitiva, aberta a participantes de todas as idades residentes na Calheta. Já a Volta à Cidade tem caráter competitivo, sendo destinada apenas a calhetenses nascidos até 2009, explica.

As inscrições são limitadas e poderão ser realizadas através dos seguintes meios: Email: [email protected]; Telefone: 291 822 300; ou Presencialmente: na sede da Casa do Povo da Calheta

Para efetuar a inscrição, são necessários os seguintes elementos: nome completo, número do Cartão de Cidadão, morada, nome para o dorsal/classificação (apenas no caso da corrida), data de nascimento, género, nacionalidade, prova em que se inscreve (Caminhada ou Corrida), tamanho da t-shirt (S, M, L ou XL), contacto telefónico e indicação sobre a necessidade de transporte em autocarro (Sim ou Não).