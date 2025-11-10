Clube Naval do Funchal levou judocas ao Pragal

O Clube Naval do Funchal (CNF) esteve este fim-de-sema representado nas comemorações do aniversário do Clube de Judo do Pragal, com competição a 8 e 9 de Novembro realizadas para assinalar o 35.º aniversário do clube de Almada, participando nas provas de cadetes, juvenis e nas Jornadas da Juventude.

"Durante a manhã, na competição destinada ao escalão de cadetes, o CNF esteve representado por Guilherme Rodrigues (-60 kg), que alcançou a segunda ronda. No peso -73 kg, Francisco Figueira conquistou o 7.º lugar, enquanto Gabriel Silva obteve um excelente 3.º lugar. Já Henrique Serpa (-81 kg) e Lucas Baltazar (+81 kg) subiram ao lugar mais alto do pódio, confirmando o bom nível competitivo dos navalistas", refere uma nota do CNF.

"À tarde teve lugar a prova de juvenis, onde Lara Medeiros alcançou o 3.º lugar na categoria de -48 kg. Nos -42 kg, Artur Martins terminou no 7.º lugar, posição igualmente conquistada por Rafael Silva em -50 kg", frisa. "Todos os atletas demonstraram empenho e determinação, desde os estreantes aos que competiram em escalões superiores, passando pelos mais experientes que evidenciaram maturidade e qualidade técnica. A equipa esteve acompanhada pelos treinadores César Nicola, Ricardo Bastos e Marco Carvalho", elogia a nota.

Já ontem, domingo, "realizaram-se as Jornadas da Juventude, também integradas nas celebrações do aniversário do Clube do Pragal. O CNF participou com oito atletas dos escalões de benjamins, infantis e iniciados".

Assim, "no primeiro grupo, composto por judocas nascidos em 2014 e 2015, competiram Matilde Vieira, Maria Bastos, Francisca Antunes, Maria Francisca Ramos, João Pestana e André Quintanilha" e "no segundo grupo marcaram presença André Quintanilha e Nicolau Rodrigues".

E conclui: "Neste encontro, mais do que os resultados, destacou-se o espírito de convívio, aprendizagem e participação ativa dos jovens atletas."