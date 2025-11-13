Seis artesãos distinguidos com 4.000 euros em prémios do IVBAM

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença esta tarde no Espaço das Artes e Ofícios Tradicionais da Madeira, do IVBAM, na Rua dos Ferreiros, Funchal, para presidir à cerimónia de entrega do Prémio de Valorização do Artesanato Regional, que distingue seis artesãos – três na categoria Tradicional e três na Contemporânea – além de uma menção honrosa relacionada com a Economia Circular.

Criado em 2022, o prémio visa reconhecer, valorizar e divulgar o trabalho dos artesãos madeirenses e os seus saberes. Podem concorrer todos os 120 artesãos reconhecidos na Região; nesta quarta edição participaram 22 concorrentes com obras nas vertentes Tradicional e Contemporânea, sob a temática ‘Bordado Madeira – uma arte que inspira’.

A selecção dos vencedores combinou votação online – com 961 participações, mais 218 que no ano passado – e avaliação de um júri de quatro especialistas. O prémio tem um montante global de 4.000 euros, distribuído entre as duas vertentes: 1.º lugar 1.000 euros, 2.º 600 euros e 3.º 400 euros por categoria.

A par da entrega de prémios, o público pode visitar a exposição das 23 peças a concurso, na Galeria de Exposições do IVBAM, aberta de segunda a sexta-feira, das 10h às 13h30 e das 14h às 16h30.